Telecronisti Sinner-Fritz chi commenta su Rai e Sky finale Atp Finals 2024

Il programma e isu Rai e Sky del match tra Jannike Taylordelle Atp. Prosegue il percorso netto del numero uno al mondo, approdato all’atto conclusivo senza aver perso neppure un set. Emblematica la prova in semicontro Casper Ruud, travolto per 6-1 6-2 davanti a un entusiasta pubblico di Torino. Anon resta ora che l’ultimo sforzo contro l’americano, già sconfitto nelladegli US Open ma soprattutto pochi giorni fa nella fase a gironi. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 18.00 di domenica 17 novembre.IDILadicontrosarà visibile in chiaro su Rai Due con la telecronaca di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta e in pay su Sky Sport Uno con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.