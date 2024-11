Ilrestodelcarlino.it - Studenti in spiaggia per raccogliere i rifiuti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’ambito della trentaduesima edizione della campagna "Puliamo il mondo", promossa da Legambiente, giovedì scorso si è tenuta una mattinata veramente speciale. Gli alunni della 1°C - indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera - dell’Istituto superiore "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi, accompagnati dalle loro docenti Caterina Bonazza e Irene Garbellini e dai tutor del Circolo Legambiente Delta del Po Meris Cati e Marino Rizzati, hanno svolto l’attività di "beach litter", ripulendo daipresenti la duna del Blue Moon e la battigia delladel Lido degli Estensi. Dopo una breve introduzione svoltasi in classe per comprendere il valore dell’attività di recupero deiti in forma scientifica, seguendo le indicazioni della Comunità europea per il monitoraggio di citizen science, alunne e alunni si sono recati ine sulla duna ripulendo un lungo tratto dell’arenile.