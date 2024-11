Tvzap.it - Sonia Bruganelli, incidente hot a “Ballando con le Stelle”: poi la fuga dietro le quinte

Leggi su Tvzap.it

News tv.hot a “con le”: poi lale. La puntata di ieri sera, 16 Novembre 2024, dicon leha regalato al pubblico da casa tantissime emozioni, grazie soprattutto alla decisione di dedicare le coreografie dei concorrenti ad una persona a loro cara. Oltre lacrime di gioia, ci sono state sia quelle per il dispiacere a causa dell’infortunio di Anastasia Kuzmina e quelle di imbarazzo per l’“hot” diin diretta su Rai 1. ( dopo le foto)Leggi anche: “con le”, accade l’impensabilele: è caosLeggi anche: “con le”, polemica del pubblico allo spareggio: cos’è successoLeggi anche: “con le”, l’infortunio di Luisella CostamagnaLeggi anche: “con le”, nuovo infortunio per la sfortunata concorrente“con le”,piccante in direttaDurante l’ottava puntata dicon le, di ieri 16 novembre 2024,è stata protagonista in unhot.