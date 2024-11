Ilnapolista.it - Sinner too big to fail, ora è troppo per il tennis per essere squalificato (Suddeutsche)

Leggi su Ilnapolista.it

too big to, ora èper ilper. Anche i tedeschi della Süddeutsche celebrano Jannik erore delle Finals di Torino e non solo.L’inviato del quotidiano tedesco scrive:C’è una domanda che si sente ripetere, è la domanda su cui ruota tutto a Torino questa settimana: “C’è Jannik?”Sì, sì, c’è Jannik, ovunque. Jannikè ovunque, questa settimana a Torino, ma in verità in tutto il Paese da mesi. Sulle prime pagine di riviste sportive, quotidiani, riviste di moda, tabloid. Sui cartelloni pubblicitari, in televisione, negli spot dei conti bancari, dell’abbigliamento sportivo, delle connessioni internet, della pasta, del caffè, degli orologi, degli abiti, perfino delle creme per la pelle, fa pubblicità. In patria e non solo, il numero uno del ranking mondiale delè disponibile in così tante varianti (e sempre flessibile in tre lingue, italiano, tedesco, inglese) che una cosa è certa soprattutto: Jannikè l’innesco di un notevole boom paragonabile forse alla Germania degli anni Ottanta con Boris Becker e Steffi Graf.