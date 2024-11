Agi.it - Ragazzo di 14 anni precipita per 200 metri in Trentino, è grave

Leggi su Agi.it

AGI - Undi 14, residente a Cimone in, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento dopo essereto per circa 200mentre stava effettuando un'escursione assieme al padre sul Monte Bondone. L'incidente si è verificato in una zona impervia lungo il pendio che dal Bivacco Primo Larentis scende verso valle. A lanciare l'allarme ai soccorritori il padre del giovane. Al momento dell'arrivo dei soccorritori a bordo dell'elicottero, ilera semicosciente. Dopo essere stato intubato, è stato elitrasportato in gravi condizioni in ospedale. Alla chiamata di emergenza da parte del padre, cinque operatori della Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologicosi sono messi a disposizione e due di loro sono stati imbarcati a bordo del velivolo.