Ilrestodelcarlino.it - Premio Bandiera Verde Agricoltura. Sul podio ’Il piccolo mugnaio’

Unassegnato, a livello nazionale, ad una moderna azienda agricola e agrituristica modenese che ha recuperato al suo interno due antichi mulini a tutt’oggi funzionanti, una realtà condotta dalla famiglia Degli Antoni, Franco, Maria Assunta e le figlie Annalisa e Sabrina: si tratta dei vincitori di2024, ildi Cia – Agricoltori Italiani assegnato ai nuovi ‘campioni’ dell’arrivato all’edizione numero XXII e che ha visto consegnare l’award a 10 aziende agricole scelte in base a specifiche categorie. La cerimonia si è svolta a Roma, presso la Camera di Commercio nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. "Un importante riferimento nelle esperienze imprenditoriali che valorizzano la dimensione familiare agricola nelle aree rurali, un esempio coerente con gli obiettivi della", questa è in sintesi la motivazione che ha portato aIlMugnaio, azienda al cui interno lavorano giovani agricoltori con progetti che rigenerano l’impresa di famiglia, recuperano colture abbandonate e rianimano comunità come interi territori.