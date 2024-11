.com - Post Nebbia, il racconto track by track dell’album Pista nera e le date del club tour

è il nuovo album dei, ecco ildelle dodici tracce che lo compongono e il calendario delneiè il nuovo album deiin uscita il 22 novembre per Dischi Sotterranei. Ildi un mondo in discesa libera, che cerca ostinatamente – e invano – di nascondere le proprie macerie dietro il bianco abbagliante della neve artificiale. Scritto da Carlo Corbellini e arrangiato dai, anticipato dai singoli Pastafrolla e Piramide, il quarto album della band padovana capitanata da Carlo Corbellini supera l’avventura introspettiva, fumosa e iconoclasta del precedente Entropia Padrepio, lanciandosi ancora una volta oltre ogni comfort zone ed esplorando nuovi territori sonori e tematici.traspone in musica, in modo puntuale e sagace, senza filtri o attenuanti, quel sentimento di vertigine gezionale, in bilico tra rabbia e disillusione, tra disincanto e tradimento, che è tanto personale quanto universalmente condiviso e condivisibile.