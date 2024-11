Quifinanza.it - Neom naufraga nel deserto, il fallimento della smart city saudita tra ritardi e dimissioni

Il progettogigantesca, pensato dalla monarchia, ha perso uno dei suoi dirigenti più importanti. Il responsabilecostruzione dell’intera città, Nadhmi al-Nasr. Non sono chiari le ragioni di questo addio, dato che al-Nasr guidava il progetto dal 2018 e non si era deimesso nemmeno nei mesi scorsi, quando due importanti manager stranieri avevano abbandonato i loro ruoli in.Sembra sempre più difficile che l’Arabiasia in grado di portare a compimento questo progetto nei tempi previsti e rispettando le dimensioni inizialmente previste. Questo potrebbe avere effetti anche su realtà italiane che hanno preso in carico alcuni dei lavori di sviluppo urbano e tecnologico di.Si dimette il direttore diLo scorso 13 novembre si è dimesso il responsabile del progetto, Nadhmi al-Nasr, il più importante dirigente dello sviluppodell’Arabia, voluta dal principe e de facto leader del Paese Mohammed bin Salman.