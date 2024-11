Dailymilan.it - Milan, Franco Baresi confessa: sono in finito in sedia a rotelle per un virus. Le parole

L’ex difensore delha raccontato un grave episodio che lo ha costretto a stare ina causa di unsenza filtri: “Dal campo di calcio passai improvvisamente alla. Uno choc. Ma in fondo sapevo che mi sarei ripreso. Dopo quella disavventuradiventato capitano, a 22 anni, campione del mondo e, quando ilè tornato in A, ho vinto tutto quello che c’era da vincere”.Oggi vicepresidente onorario dele con un passato da bandiera del club di via Aldo Rossi,ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Giorno e ha raccontato un brutto episodio, che negli anni Ottanta rischiò di costare caro per la carriera dell’ex difensore del Diavolo., l’ex centrale rossonero: ho rischiato tanto per un, ma poi ho vinto! View this post on InstagramA post shared by daily