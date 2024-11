Quotidiano.net - Migranti, la vera sfida è la coesione politica

La qualità dell’immigrazione non è più solo riferita alla integrazione nel mercato del lavoro di accoglienza. Ancor più rilevante è diventato il criterio della sicurezza, ovvero della prevenzione di flussi migratori ostili alla cultura e allaoccidentale, specie in Medio Oriente. L’Italia è teatro invece di uno scontro ideologico tra accoglienza selettiva o indiscriminata cui concorrono componenti esterne come le ong che cercano di prevenire la deterrenza in mare e componenti interne come la giustizia politicizzata che rifiuta gli strumenti di deterrenza dopo lo sbarco. L’Italia non ha ancora, come la Francia, una consistente porzione della società di matrice islamista che riempie le piazze contro i governi occidentali e persino le urne in favore di un partito che ne è ormai condizionato.