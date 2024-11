Lukaku inizio altalenante col Napoli ma non è il peggiore | il confronto col passato sorprende

Leggi su Spazionapoli.it

Romeluè partito con numeri altalenanti al, ma il suonon è il: ilcon gli attaccanti delLe discussioni intorno a Romelusono numerosissime da quando è approdato al. Sicuramente il centravanti belga non è stato il prototipo di acquisto più classico di Aurelio De Laurentiis negli ultimi 15 anni. Soprattutto parlando di centravanti, il patron azzurro ha quasi sempre puntato su nomi molto più giovani, in rampa di lancio e, in alcuni casi, anche non così noti.Dopo i primi anni di Serie A con Zalayeta e Denis, nella stagione 2010/2011 è stato Edinson Cavani a guidare l’attacco partenopeo e da quel momento si sono susseguiti una serie di giocatori di altissimo livello. Gonzalo Higuain è forse quello di maggior rilievo anche internazionale, poi è toccato a Milik, che non ha avuto fortuna e dunque ecco l’invenzione Mertens, diventata storia.