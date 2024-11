Davidemaggio.it - La Rosa della Vendetta finisce qui

Finecorsa per La, la dizi turca con protagonisti Murat Ünalm?? e Melis Sezen. Il diciottesimo appuntamento, in onda stasera su Canale 5, chiude in maniera definitiva la storia d’amore e diche ha visto al centroscena il tenebroso Gülcemal ?ahin, disposto a tutto pur di farla pagare alla madre Zafer (Ayda Aksel), e la dolce Deva Nakka?o?lu. Non è infatti prevista una seconda stagione delle vicende raccontate. L’epilogo, che vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, è dunque da considerarsi definitivo.A tal proposito si era espresso, in merito, anche lo stesso Unalmi?, nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, durante Verissimo, lo scorso ottobre.Preferisco recitare ruoli molto drammatici perché nella vita reale, per il carattere che ho, mi sento più a mio agio a fare personaggi di questo genere.