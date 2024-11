Sport.quotidiano.net - La capolista all’attacco. Il Chiesanuova atteso da un esame. Mobili: "Attenzione al Monturano»

Ancora tu. A quattro giorni di distanza dallo 0-0 più dolce, quello che ha dato alla qualificazione alla finale di Coppa Italia, i biancorossi e ilsono di nuovo faccia a faccia. Questa volta per il campionato e a stadi invertiti, appuntamento alle 14.30 al "Sandro Ultimi" per un incontro che ha i tratti del testa-coda o quasi. E che, se sfruttato a dovere, potrebbe ri-spedire il gruppo diin testa alla classifica in totale solitudine. Oggi infatti ilè sì al comando con 22 punti ma assieme al K-Sport Montecchio che nel pomeriggio ha l’ostica trasferta di Matelica. Tanto è sulle ali dell’entusiasmo il(oltretutto con l’imbattibilità stagionale arrivata a 16 partite!), anche se la società cerca di rimanere con i piedi per terra guardando partita per partita, tanto invece è in difficoltà ilCampiglione.