Krawietz Puetz-Arevalo Pavic oggi in tv | orario canale e diretta streaming finale doppio Atp Finals Torino 2024

affronterannonelladialle ATPdi. Prosegue l’incredibile corsa della coppia tedesca, che da testa di serie numero otto riesce a raggiungere l’attodell’ultimo torneo della stagione. I finalisti degli Us Open si sono presi la rivincita in semicontro Purcell/Thompson, che proprio a New York erano invece riusciti a prendersi il trofeo. Oraproveranno a conquistare il quinto titolo (dopo gli Slam) più importante del calendario ATP e per riuscirci dovranno sconfiggere i più forti al mondo, almeno secondo quanto dice la classifica. Il croato e il salvodoregno hanno rischiato di uscire ai gironi, arrivando al super tie-break decisivo contro Bolelli/Vavassori, ma dimostrano ancora una volta di giocare al meglio quando conta di più.