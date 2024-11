Secoloditalia.it - Kelany: “Dal governo nessuno scontro con le toghe, ma chi giudica deve essere imparziale”

Leggi su Secoloditalia.it

“Ilnon ha mai alimentato lo” con la magistratura “semmai lo hanno fatto alcuni giudici politicizzati che hanno riportato nelle proprie decisioni delle convinzioni politiche. Chi, lo richiede la costituzione, e nei casi che ci hanno occupato in questi giorni non è stato così”. A dirlo in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno Sara, responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia.: l’ostilità alla soluzione Albania è puramente ideologicaProprio la parlamentare di FdI ha firmato l’emendamento sui trasferimenti in Albania che dà la competenza alle corti d’appello sul pronunciamento per i trattenimenti o prolungamenti dei trattenimenti dei migranti. Emendamento che ha scatenato la protesta dell’Anm. “L’emendamento – spiegaa Michele De Feudis della Gazzetta del Mezzogiorno – risponde a molteplici necessità.