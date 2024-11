Lanazione.it - Il protocollo della Regione. Studio su flussi e su abitudini. E integrazione ferro-gomma

Le sorti dei trasporti in Val di Bisenzio sono appese ad und’intesa, la cui ideazione nasce nell’aprile del 2023, durante una visita del governatore Giani a La Briglia, in un momento di particolare criticità, quello dell’avvioriforma del 118: senza personale sanitario in bassa Valle e con un’unica strada senza alternative, la Val di Bisenzio vedeva messa a nudo, definitivamente, tutta la sua fragilità. Annunciato da Calamai per l’inizio del 2024, ild’intesa è arrivato all’indomanifrana che bloccò la Sr 325 per circa un mese: è del 22 aprile 2024 la delibera di giunta regionale che mette insieme i vari attori alla ricerca di soluzioni per il trasporto pubblico e per la viabilità. Due date, inserite nelfirmato da tutti –, Provincia, Comune di Prato, di Montemurlo, di Vaiano, Vernio e di Cantagallo - pochi giorni dopo la delibera: entro 6 mesi dalla firma laavrebbe restituito losull’ "ottimizzazione" del Tpl e entro 12 mesi dall’affidamento dell’incarico (e non oltre il 25 giugno 2025) ci sarebbero stati i risultati sulla viabilità.