Bergamonews.it - Grande successo per la Pigiama Run: “Raccolti quasi 57mila euro per i bambini malati”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. In un mondo segnato da tanti avvenimenti drammatici, egoismo e solitudine, ci sono ancora fatti positivi da raccontare. Notizie che fanno bene al cuore e infondono speranza, invitando a credere che l’umanità faccia la differenza.L’abbondante partecipazione e la notevole ondata di solidarietà che hanno contraddistinto laRun, che si è svolta per la prima volta anche a Bergamo lo scorso 20 settembre, ne hanno dato un’entusiasmante conferma. L’iniziativa è stata organizzata dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con il coinvolgimento di numerose realtà del territorio, in solidarietà con idi tumore e le loro famiglie.Quella del 2024 è stata la sesta edizione nazionale dellaRun e si è svolta contemporaneamente in oltre 40 città italiane.