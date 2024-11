Cosa ho scoperto su Pamela Grande Fratello le Non è la Rai ai ferri corti | Ilaria è furiosa

Leggi su Caffeinamagazine.it

hosu di lei.”., Non è la Rai ai. Le due, in particolareGalassi, ha molto da ridire sul comportamento della storica amicaPetrarolo. E seppur inseparabili, almeno da fuori,fa fatica a confrontarsi conultimamente e c’è una grossa aria di crisi. A Luca Calvani la donna confessa: “Io provo ad esporle le mie visioni e le mie idee, c’ho provato, ma non funziona. So che il mio parere vale quando il suo anche se parla più forte. Io le voglio molto bene, però.”.>> “Fermi tutti, lo sta nascondendo”., fuori scoppia il caso: ancora quel nome, LorenzoDice quindi: “Ho la sensazione che lei non sia leale con me. Io parlo di lealtà, è unaprofonda. Qui o prima del programma? Ma io prima non è che la vedevo e la sentivo tutti i giorni.