Biden a Xi | competizione non conflitto

1.13 "Lanon viri verso un". E' l'auspicio del presidente Usanel suo incontro a Lima in Perù con il presidente cinese Xi Jinping. Un faccia a faccia a margine del vertice della Cooperazione economica Asia Pacifico (Apec) due mesi prima che Trump entri in carica il 20 gennaio, sullo sfondo delle preoccupazioni di nuove guerre commerciali e sconvolgimenti diplomatici. "Noi due non siamo sempre stati d'accordo, ma il nostro dialogo è sempre stato candido", ha aggiunto..