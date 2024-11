361magazine.com - Ballando con le Stelle, dalle dediche all’infortunio di Anastasia Kuzmina: la classifica dell’ottava puntata

con leè andato in onda ieri sera aprendo lacon una manche speciale. Ecco i momenti più significativie lacon lele emozioni non mancano mai. La serata del programma condotto da Milly Carlucci si è aperto con una manche speciale: ledei concorrenti ad una persona cara della loro vita. Alla presidente di giuria Carolyn Smith è andato il compito di giudicare la capacità di emozionare dei concorrenti con una coreografia assegnando tre punteggi: in vetta Federica Nargi che ha ballato per la nonna con 30 punti, seconda Bianca Guaccero (20 punti) che ha danzato per il papà e terzo Massimiliano Ossini (10 punti) che ha dedicato la prova alla sua famiglia. Durante la manche si è verificata una caduta che è costata aduna distorsione alla caviglia, quindi Francesco Paolantoni è stato costretto ad esibirsi da solo.