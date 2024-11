Ardea tra incendi e discariche abusive | un’emergenza senza fine

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 novembre 2024 –torna al centro delle cronache per uno divampato in un canneto sotto un’antenna per la telefonia in via Pavia, nella zona della Nuova Florida. L’allarme è stato dato dall’assessore ai servizi demografici, Luana Ludovici, che ha immediatamente contattato i Vigili del Fuoco di Pomezia.“La mia preoccupazione era che le fiamme si estendessero a tutto il canneto, creando danni importanti,” ha dichiarato l’assessore. L’o ha interessato materassi, plastica e altri rifiuti abbandonati, generando un fumo acre che ha reso l’aria irrespirabile.Degrado ea cielo apertoIl problema dell’abbandono dei rifiuti adnon accenna a diminuire. Lesono diffuse in tutto il territorio, con strade come via Pavia che diventano costantemente teatro di scarichi illegali, spesso effettuati da camion.