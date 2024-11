Lopinionista.it - Antonello Venditti si racconta a ‘Domenica In’: dagli inizi ai grandi successi negli stadi

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Oggi, 17 novembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in direttaStudi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 10^ puntata diIn’ condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con un’ampia intervista ad, che ha appena pubblicato un bellissimo libro fotografico dal titolo ‘Fuori Fuoco’, ricco di foto, ricordi e appunti, sfogliando i quali ripercorrerà la sua vita, le sue passioni e la sua carrieraal Folkstudio di Roma fino ai.L’attrice Lunetta Savino, interverrà per presentare la nuova serie ‘Libera’, in onda su Rai1 da martedì 19 novembre per quattro puntate, dove interpreta Libera Orlando, un’integerrima giudice del tribunale di Trieste. Spazio alla musica con Achille Lauro, che si esibirà con il suo nuovo singolo “Amore disperato”, uscito da alcune settimane e già in testa tra i singoli più ascoltati e scaricati.