Ilfattoquotidiano.it - Anomalie magnetiche e i grandi terremoti, la scoperta degli scienziati grazie ai satelliti e un algoritmo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È noto che la scienza a oggi è limitata nei propri strumenti quando si tratta di. L’imprevedibilità dell’evento, dello specifico evento sismico, è tra i fattori che fanno di questi sconvolgimenti naturali una delle maggiori cause di distruzione nel nostro Paese e non solo. A portare, però, un poco di speranza, è arrivata una nuova ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che ha permesso di individuare dallo spazio una correlazione tra specifichee i.Nello studio “Successful Tests on Detecting Pre-Earthquake Magnetic Field Signals from Space” appena pubblicato sulla rivista Remote sensing di Mdpi, il team di ricercatori dell’INGV, assieme ai colleghi dell’Institute of Geophysicals dell’Università di Teheran (Iran) ea fondi Ingv-Mur (Progetto Unitario, Pianeta Dinamico), Asi (Progetto Limadou Scienza+) e dell’Università di Teheran, hanno analizzati 1077significativi, avvenuti tra il 2014 e il 2023 nella regione tettonicamente attiva della fascia Alpino-Himalayana.