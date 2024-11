Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2024 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 16 NOVEMBREORE 08.20 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI.RICORDIAMO CHE DA IERI è SCATTATO L’OBBLIGO DI DISPORRE SULLE PROPRIE VETTURE DELLA DOTAZIONE INVERNALE, OBBLIGATORIO DUNQUE MONTARE PNEUMATICI INVERNALI O AVERE CATENE DA NEVE A BORDO.IL CENTRO STORICO DI ANGUILLARA SABAZIA SI PREPARA AD ACCOGLIERE LA SESTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SAN MARTINO CASTAGNE E VINO”. PREVISTA MUSICA, MERCATINI ARTIGIANALI E TANTO ALTRO. L’EVENTO è PREVISTO PER LA GIORNATA DI DOMANI, MA Già DA OGGI PARTIRANNO PROVVISORIE DISCIPLINE DI TRAFFICO IN PIAZZA DEL COMUNE E PIAZZA DEI BASTIONI PER PERMETTERE L’ALLESTIMENTO DEI GAZEBO.TUTTO PRONTO A CASTEL MADAMA PER “OLIOLIVE”, LA MANIFESTAZIONE CHE ACCENDE I RIFLETTORI SU OLIVE E OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA.