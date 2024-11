Formiche.net - Sull’Autonomia si può correggere il tiro senza snaturare la riforma. Parla Guzzetta

Dopo il pronunciamento della Consulta che – nei fatti – ha “contestato” sette punti della, da sempre bandiera della Lega e in particolare del ministro Roberto Calderoli, lo scontro tra maggioranza e opposizione è feroce. Con accuse incrociate fra i vari leader, a partire da Matteo Salvini e dalla segretaria del Pd, Elly Schlein. Provando a riportare l’ambito del ragionamento al contenuto del pronunciamento della Consulta, Formiche.net ha interpellato Giovanni, ordinario di diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata e componente del Comitato per i Livelli essenziali delle prestazioni (Clep) nominato dal ministro Calderoli per l’individuazione dei Lep.Professor, la Consulta ha dichiarato, in seno all’Autonomia, l’incostituzionalità di sette norme. Sulla base di quali presupposti giuridici si incardina questo pronunciamento?Stiamo commentando un comunicato stampa, è difficile in una materia così delicata e complessa essere precisi.