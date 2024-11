Laprimapagina.it - “Sposami” torna con la sua “Urban Edition” nel cuore di Catania a NÜ Doganae – Levante

Inaugurato, l’evento più longevo e glamour del settore wedding & event,, in versione. Un pomeriggio frizzanto e molto glam ha aperto l’happeningorganizzato da Expo. Un ritorno alla città, all’esperienza e alla condivisione generatrice di idee. «Un percorso innovativo per il più tradizionale e complesso dei mercati: quello del wedding e degli eventi».Questo è il nuovo ed esclusivo format di– negli spazi di NÜ, neldi, al Porto. Tra i tanti obiettivi, in primis, promuovere la Sicilia come “Weddings destination”, una piattaforma per il business, valorizzando così il patrimonio culturale e le risorse dell’Isola, un ritorno alle origini per la storica manifestazione, ideata da Barbara Mirabella che, dopo aver compiuto vent’anni di storia, continua ad innovare, trasformando l’evento in una vera e propria esperienza immersiva grazie ad un processo di rigenerazione, all’interno delle eleganti suite di NÜ