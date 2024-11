Lapresse.it - Roma, oggetti degli alluvionati in piazza: “E ora chi paga?”

Greenpeace, in collaborazione con l’artista Alessandro Caizza, porta inVittorio, a, un’installazione in cui sono riproposti i veridi vita quotidiana recuperati direttamente dalle abitazionidell’Emiliagna e di uno stato brasiliano. Il nome del progetto artistico è “E ora chi?” e denuncia l’abbandono e il disinteresse delle istituzioni a ogni livello nei confronti delle vittime della crisi climatica. Ne parla a LaPresse Federico Spadini, di Greenpeace Italia: ‘Le alluvioni hanno devastato la vita di intere comunità e delle persone che sono state colpite, ma che sono sempre più spesso causate ed esacerbate dalla crisi climatica in corso. Troppo spesso il prezzo a cui fa riferimento l’installazione lono le persone, con la loro vita, compromettendo il proprio futuro e la possibilità di una vita dignitosa’.