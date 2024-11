.com - Promozione / Barbara Monserra sconfitto in casa del Vismara 2-0

Leggi su .com

I pesaresi si portano momentaneamente a due lunghezze dal vertice. In gol Letizi e Renzi. Ospiti in dieci negli ultimi 10 minuti per l’espulsione di MorsucciVALLESINA, 16 novembre 2024 – Ilcon una vittoria all’inglese sul, raccoglie altri tre punti anche nella seconda partitalinga consecutiva portandosi momentaneamente a due lunghezze dalla capolista.Partono subito in avanti i ragazzi di mister Fulgini e dopo un paio di tentativi a vuoto, prima su punizione dal limite di Gaudenzi e poi con un tiro da fuori di Renzi, entrambi neutralizzati da Pigliapoco, riescono a sbloccare il risultato al 21’ con Letizi con tiro angolato sul quale nulla può l’estremo difensore ospite.Dopo quattro minuti Gaudenzi entra in area palla al piede ma questa volta Pigliapoco respinge.