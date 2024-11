Lanazione.it - Proietti tira l’ultima stoccata: “Più risorse e personale alla sanità. In tre mesi azzeriamo le liste d’attesa”

Perugia, 16 novembre 2024 –tappa del giro dell’Umbria di Stefania– stavolta in treno – è partita dal piazzale dell’ospedale di Terni, ha fatto sosta a Foligno e si è chiusa a Perugia,Città della Domenica insieme, tra gli altri, alle prime cittadine di Perugia e Firenze Vittoria Ferdinandi e Sara Funaro. La maratona della candidatapresidenza della Regione è arrivata al traguardo con la scorta dei leader del centrosinistra: con, in mattinata a Terni c’erano Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, per ribadire l’unità della coalizione che – almeno in Umbria – ha retto finoprova del voto. “Insieme, questa è la politica che ci piace – ha scandito le parole, tenendo in mano la Costituzione – Per concludere la nostra campagna non dentro un teatro o una sala, ma stando in mezzogente, con le persone e per le persone.