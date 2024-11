Ilnapolista.it - Paura per Calhanoglu: «La sostituzione? Ho sentito pizzicare e non volevo correre rischi. Domani la risonanza»

per: «La? Hoe nonla».è stato sostituito da Montella all’intervallo di Turchia-Gallese di Nations League (finita poi 0-0).Il calciatore dell’Inter ha dichiarato a fine match: «Il cambio? Hoe nonfarò la».Il tecnico della Turchia Vincenzo Montella ha spiegato così la: «È difficile toglieredal campo, è un calciatore che sposta gli equilibri. Non stava bene ma ci auguriamo recuperi per la prossima».: «Sapevo che prima o poi avrei sbagliato un rigore, speravo che non succedesse oggi» (dopo Inter-Napoli)Dopo il pareggio con il Napoli per 1-1 e il rigore sbagliato, il centrocampista dell‘Inter,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn:«Credo che giocando anche mercoledì oggi abbiamo dominato e meritavamo di più.