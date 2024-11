Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Contento del terzo posto. Prima fila grazie alla scia di Bagnaia”

è soddisfatto dopo aver messo a segno iltempo nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Montmelò il portacolori del team Ducati Gresini ha lottato con i denti per centrare la pole position, mettendosi ina Pecco, ma non è andato oltre la terza posizione.Francescoha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.641 con 55 millesimi di vantaggio su Aleix Espargarò e 157 proprio su. Quarta posizione per Jorge Martin a 208 millesimi, quinta per Franco Morbidelli a 245, mentre è sesto Pedro Acosta a 308. Settimo crono per Maverick Vinales a 351 millesimi, ottavo per Enea Bastianini a 437, quindi nonoo Bezzecchi a 480, mentre completa la top10 Fabio Quartararo a 568.