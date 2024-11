Oasport.it - MotoGP, Davide Tardozzi: “Domani sarà dura per Bagnaia, ad ogni modo dominio Ducati senza precedenti”

In casasi festeggia e si festeggerà. Sia che vinca Jorge Martin, sia che Francescofaccia il colpaccionel Gran Premio di Barcellona, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Montmelò, infatti, la Casa di Borgo Panigale è pronta a togliere lo champagne dal ghiaccio. Rimarrà solamente da capire per chi.Oggi, intanto, il due-volte campione del mondo ha dominato la Sprint Race, allungando fino ala battaglia per il titolo. Il suo grande rivale, Jorge Martin, comanda ancora con 19 punti di vantaggio e sembra davvero ad un passo dal suo primo titolo nella classe regina. Per il momento il team Factory non può che sperare chesucceda qualcosa di complicatissimo per vedere il tris di “Pecco”.“Non potevamo fare meglio di così – ammette, team principal del teamFactory, ai microfoni di Sky Sport – Ci aspettavamo una grande gara da parte die così è stato.