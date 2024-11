Gaeta.it - Morte misteriosa di un uomo di 49 anni all’ospedale Villa Scassi: avviata un’indagine

A Genova, la procura ha avviatosulladi undi 49, giunto tra le mura dell'ospedalein seguito a un trattamento sanitario obbligatorio. L'episodio, accaduto mercoledì, ha sollevato interrogativi sulla causa del decesso, avvenuto in modo imprevisto il giorno successivo, mentre il paziente si trovava nel reparto psichiatrico. Le autorità stanno attualmente approfondendo le circostanze che hanno preceduto il tragico evento, alla ricerca di risposte utili per la giustizia e per la famiglia della vittima.Le circostanze del decesso e l'intervento della magistraturaL'era stato trasferito in ospedale dopo un intervento del 118, che l'aveva trovato a casa. All'arrivo, la situazione era stata giudicata non critica, tanto da classificare il paziente in codice verde, segno di una bassa gravità.