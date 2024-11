Nerdpool.it - Marvel: Red Hulk al centro di una serie a fumetti prima del debutto nel MCU

Non solo Redfarà il suonelCinematic Universe in Captain America: Brave New World, ma sarà anche protagonista di una nuovain uscita in concomitanza con la première del film. Harrison Ford interpreta il Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross nel quarto film di Captain America, raccogliendo l’eredità del compianto William Hurt. I fan hanno finalmente visto Ford trasformarsi in Rednell’ultimo trailer di Captain America: Brave New World. Con l’uscita del film prevista per febbraio, Redsarà anche il fulcro di una nuovascritta da Benjamin Percy e illustrata da Geoff Shaw, già collaboratori sull’esplosiva “Sabretooth War” in Wolverine.Red: un legame con l’iniziativa “One World Under Doom” diLa nuovadi Redsi inserisce nell’iniziativa editoriale “One World Under Doom” die vede il protagonista prigioniero del Dottor Destino a Latveria.