Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Vinales al comando nelle FP2, ottimo passo per Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.38con gomme di oltre 13 giri fa 1:41.4.10.36 Adesso tutti in pista per incamerare gli ultimi giri in vista delle qualifiche.10.34 Morbidelli fa un buonissimo tempo ed è secondo in 1:40.316.10.33 Marc Marquez invece cresce e sale in diciannovesima posizione con un 1:41.100 ancora piuttosto alto.10.32 Si migliora Bezzecchi che sale in quindicesima posizione in 1:40.823.10.31 Abbastanza alti ora i rilevamenti di Martin, sopra l’1’41” anche Bastianini.10.29 Ricomincia a girare anche Martin in questi ultimi dieci minuti che precedono le qualifiche.10.28 In pista ora rientra Bastianini, così come Marc Marquez.10.27ora ai box dopo aver fatto sette giri cronometrati, ai box anche Martin che sta analizzando i dati insieme alla squadra.