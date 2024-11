Formiche.net - Le trasformazioni che servono nel lavoro ai tempi dell’AI. Il libro di Sacconi e Massagli

La grande trasformazione dei modi di produrre e lavorare, in atto da tempo, registra ora la straordinaria accelerazione della AI generativa con esiti solo in parte prevedibili. Si è certamente consolidato l’abbandono dei lavori ripetitivi ad ogni livello di competenza e responsabilità, dalla pizzeria alla fabbrica.Ribadiamo: i lavoratori hanno riacquistato (o possono riacquistare) un volto! Non sono più aggregabili in masse indistinte. Ogni persona nel, che deve necessariamente essere coinvolta nella sua integralità, è originale rispetto all’altra. Cresce peraltro il numero di coloro che realizzano i compiti assegnati perseguendo obiettivi con autonomia e responsabilità senza alcun rigido vincolo spazio-temporale.Questo non significa rinunciare a regole generali e inderogabili, una sorta di “pavimento” per tutti i lavori a tutela di coloro che permangono in condizioni di fragilità.