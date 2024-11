Lavoro Calderone | stare attenti a parole possono essere travisate

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 16 nov. (askanews) – “Quando si utilizzano termini come rivolta sociale bisognamoltoperché lee soprattutto poidiventare pesanti. Il nostro è un paese che negli anni passati ha vissuto delle stagioni difficili in cui lepoi hanno portato a gesti pesanti e c’è chi anche ha perso la vita. Ecco quindi io credo che sia invece importante che chiunque ha ruoli di responsabilità in questo momento veramente abbassi i toni e, soprattutto nel rispetto del diritto di manife, si inviti tutti al massimo rispetto”. Lo ha detto il ministro del, Marinaintervenuta su Rainews 24. “Il dialogo non deve mancare – ha detto ancora il ministro -. Certamente deveun dialogo basato sulla volontà di costruire e non di distruggere, devebasato anche sull’attenzione ai toni che si utilizzano in un momento particolare della vita del nostro paese”.