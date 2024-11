Calciomercato.it - La lotta Scudetto del Napoli passa per il mercato: 3 rebus da risolvere per Conte

Entro gennaio il club azzurro deve portare avanti tre trattative distinte che possono portare Antoniore per loSosta benedetta o maledetta per la formazione azzurra, che da prima in classifica vede stoppare il suo trend positivo cominciato dalla seconda giornata. C’è stata la battuta d’arresto contro l’Atalanta, in casa, che ha rimesso un po’ tutto in ordine, ristabilendo priorità, obiettivi e l’entusiasmo generale della piazza. Benedetta perché i calciatori avevano bisogno di tirare un po’ il fiato dopo un ottobre ricco di big match. Ma allo stesso tempo la sosta è maledetta per l’incognita che presenterà il calendario al rientro.Ila lavoro sul fronte delle cessioni e degli acquisti per gennaio (LaPresse) Calcio.itDurante questa pausa per gli impegni delle Nazionali è inevitabile fare un primo bilancio su alcune questioni legate alla rosa a disposizione di Antonio: ildeve quanto primaalcuni casi legati ai suoi giocatori.