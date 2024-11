.com - ‘Jannacci e Dintorni’, il duo Colombari-Paiella in scena alla Sala Umberto

Leggi su .com

Dal 21 novembre al 1° dicembre, ladi Roma ospitae Dintorni. Una storia raccontata e cantata’, con Simonee Maxsul palco, diretti da Lorenzo Gioielli. Lo spettacolo è un omaggio al genio di Enzo Jannacci, arricchito dai riferimenti agli artisti e alle atmosfere che lo circondavano.e Dintorni. Una storia raccontata e cantata’ a RomaCome suggerisce il titolo, lo spettacolo non si limita a Jannacci ma esplora anche il mondo che ruotava intorno a lui: figure iconiche come Giorgio Gaber, Adriano Celentano e Dario Fo. “Un concentrato di Jannacci e di chi era nei suoi dintorni”, spiegano gli autori. In, rivivono brani indimenticabili come El purtava i scarp del tenis e Vengo anch’io, no tu no, capolavori che fondono leggerezza, profondità e amore per le storie quotidiane delle persone comuni.