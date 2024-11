Thesocialpost.it - India, incendio in ospedale: almeno dieci neonati morti nella città di Jhansi

Leggi su Thesocialpost.it

Un terribileha devastato il reparto di neonatologia di unpubblicona di, nello stato dell’Uttar Pradesh, causando la morte di. L’, divampato venerdì sera intorno alle 22:30 ora locale, ha coinvolto un totale di 54 bambini che si trovavano ricoveratistruttura.Leggi anche: Roma, sei studenti nell’auto ad alta velocità, l’impatto su via Tiburtina: Noemi muore a 21 anni sbalzata fuoriLa dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, l’sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel reparto, situato in uncostruito nel 1968. Fonti locali riferiscono che 16versano in condizioni critiche a seguito del rogo. Il vice ministro della salute dello stato, Brajesh Pathak, ha dichiarato che sette delle vittime sono state identificate, mentre tre restano senza nome.