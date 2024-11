Gaeta.it - Imponenti controlli dei Carabinieri a Roma: fermati spacciatori e abuso di lavoro nero

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nell’area di Prima Porta, Labaro, Settebagni, Cinquina e Bufalotta, idella CompagniaCassia hanno effettuato un’operazione di controllo che ha messo in luce situazioni di illegalità e abusivismo. Grazie alla collaborazione con diverse autorità, tra cui il Nucleo Cinofili e l’ASL1, i militari hanno portato a termine un’azione che ha coinvolto diversi aspetti della sicurezza pubblica. Questa iniziativa non solo ha contribuito a mantenere l’ordine in zona, ma ha anche cercato di ridurre il fenomeno dello spaccio e delle violazioni delle normative lavorative.Attività di controllo e risultatiIhanno identificato 265 persone e ispezionato 102 veicoli. Sono stati denunciati 17 individui per vari reati, mentre due persone hanno ricevuto sanzioni per violazioni nella gestione del