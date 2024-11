Gaeta.it - Il presidente del Senato avverte: fermare l’escalation della violenza è fondamentale

Facebook WhatsAppTwitter Il recente intervento di Ignazio La Russa,del, durante la presentazione del libro “Il tempo delle chiavi” di Nicola Rao ha suscitato attenzione e discussione. La Russa ha invitato a riflettere sull’importanza di mantenere toni contenuti per evitare che episodi disimili a quelli degli anni passati si ripetano. Il richiamo alla memoria storica, in particolare alla tragica vicenda di Sergio Ramelli, 18enne del FronteGioventù ucciso nel 1975, serve a sottolineare un pericolo attuale rispetto alla crescente tensione nelle manifestazioni odierne.L’importanza di abbassare i toniNel suo intervento, La Russa ha evidenziato la necessità di abbassare i toni nella comunicazione politica e sociale. Ha sottolineato come le frasi e gli slogan provocatori, come quello apparso in un cartello durante una recente manifestazione—“pagherete tutto, pagherete caro”—richiamino antichi principi di conflitto, suggerendo un clima di ostilità crescente.