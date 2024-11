Bergamonews.it - Il Caf Acli cerca operatori per la campagna fiscale

Bergamo. Il Cafdi Bergamoed operatrici fiscali per la730/2025 con una preferenza di esperienza pregressa nell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi e/o ISEE. “Stiamondo – dichiara Simone Caccia, direttore di Caf– almeno ventied operatrici da inserire nelle nostre 25 sedi distribuite in tutta la provincia di Bergamo. Il profilo è quello di persone diplomate in ragioneria oppure laureate (o laureande) in scienze economiche o giuridiche. Ai soggetti ingaggiati verrà offerto un percorso di formazione specifico, il cui superamento sarà requisito necessario per l’assunzione nel periodo da aprile a luglio dell’anno prossimo. La selezione terminerà a fine novembre mentre la formazione inizierà a fine gennaio con un percorso intensivo che alternerà lezioni in presenza e alcune ore online”.