Ilfattoquotidiano.it - “Ho un tumore al cervello molto raro di 14 mm, devo operarmi d’urgenza e pregate per me”: l’appello della conduttrice britannica Divina McCall

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mi è stata offerto un controllo sanitario, ma si è scoperto che avevo unbenigno al”. La 57enneDavinaha lasciato di stucco i fan e i suoi follower sui social per gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La donna ha spiegato che ilè di 14 mm e che i medici hanno detto che si sarebbe dovuta sottoporre ad una operazione chirurgica d’emergenza: “per me”, aveva detto Davina.Da quel momento è stato il marito Michael ad aggiornare sulla salutemoglie: “Davina è uscita dall’operazione e secondo il chirurgo era una operazione di routine! Al momento si sta riprendendo in terapia intensiva per precauzione. Come potete immaginare è completamente esausta. Grazie mille per tutto l’amore da parte di tutti qui. È una cosa tosta, vi siamo super grati”.