Calciomercato.it - Giuntoli rinforza la Juve: “No a Ramos. Doppio colpo in difesa” | ESCLUSIVO

La giornalista ha fatto il punto della situazione in casantus. Occhi puntati chiaramente sul possibileinLantus sarà certamente una delle squadre protagoniste del prossimo calciomercato. I bianconeri non possono non acquistare almeno un difensore.la: “No ain(LaPresse) – Calciomercato.itLa perdita di Cabal è pesante, ma lo è stata ancor di più quella di Bremer. Così a gennaio,è pronto a mettere le mani sulgiusto. Ma gli affari potrebbero essere diversi, anche in uscita, magari per mettere su un tesoretto: “Qualcosa laproverà a fare – afferma Fabiana Della Valle ai microfoni di Zonasul canale YouTube di Calciomercato.it, ma non ha tutti questi giocatori da poter vendere. Ine attacco non vedo questa possibilità di movimenti perché la coperta è corta.