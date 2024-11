Ilnapolista.it - Errani: «Pensavo di smettere dopo l’Olimpiade, ma smettere ora sarebbe un peccato»

Leggi su Ilnapolista.it

Saratorna a vestire l’azzurro per la Billie Jean King Cup e lo fa da campionessa olimpica in doppio, con la stessa Jasmine Paolini che nel frattempo è cresciuta così tanto da toccare le vette del tennis. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport.: «Jasmine è fortissima, mi fa mille domande al giorno»Lei è la veterana del gruppo, un po’ una vice-capitana.«Veterana è un bel modo di dire che sono la più vecchia, vero? Scherzi a parte, sì. Ho sicuramente tanta esperienza in questo tipo di competizione e se posso essere utile in qualche modo, dare un consiglio, una spinta anche fuori dal campo, sono molto orgogliosa di poterlo fare».Tre Fed Cup vinte. Ora si chiama Billie Jean King Cup ma la sostanza non cambia.«È così, ho vissuto tante emozioni e ho tantissimi bei ricordi che mi legano alla maglia azzurra.