Superguidatv.it - Endless Love, replica puntate 16 novembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento stasera – sabato 16– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 299, 300 e 301 in.Emir scopre che l’incidente di Nihan non è avvenuto per caso; qualcuno ha manomesso il servofreno della sua automobile. Per questo motivo, decide di incaricare Tufan di indagare.Hakan propone a Zeynep di sposarlo, promettendo di proteggerla da Emir, ma lei, pur accettando, mantiene un atteggiamento ambiguo.Zeynep sospetta che Nihan abbia scoperto dove si nasconde, soprattutto dopo che Asu le ha fatto recapitare una lettera. Asu, però, si difende e accusa Emir di essere il possibile traditore.