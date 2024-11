361magazine.com - Eleonora Cecere parla dell’uscita dal GF: le confessioni

a Verissimo dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello. Le dichiarazioni dell’ex gieffinapoche settimane fa ha voluto abbandonare la Casa del Grande Fratello a causa della mancanza delle figlie. Laera entrata nella Casa in trio con Pamela e Ilaria formando il gruppo Le Non è la Rai.Leggi anche Grande Fratello, chiesta la squalifica per Lorenzo: il motivoEcco cosa è emerso nelle ultime ore a VerissimoL’ex gieffina questo pomeriggio è stata ospite a Verissimo dove per la prima volta si è esposta sulla sua inaspettata uscita:“Ho desiderato uscire dalla casa del Gf per andare da loro. Quando sono Karole e Marlene sono venute a trovarmi la prima volta è stato un momento meraviglioso perché non le vedevo da quasi un mese e mi mancavano moltissimo.