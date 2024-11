Lortica.it - Dolly, madre di Dean e moglie di Manuel, sfida la vicina

Leggi su Lortica.it

La famigliola fu trasferita presso la base di Davis-Monthan, a sud di Tucson, dove era stanziato un battaglione di cavalleria (elicotteri) a disposizione dell’aviazione per il recupero dei piloti paracadutati. La casa assegnata aera a un solo piano, con un ampio salone, una cucina abitabile, due camere e due bagni. Davanti c’era un prato di 30 per 10 metri. La struttura, salvo le fondamenta, era interamente in legno coibentato, simile ad altre 50 abitazioni della stessa strada e a circa 300 nella zona, tutta circondata da torrette di controllo e reticolato elettrificato.Questa somiglianza delle abitazioni portò a un vero e proprio “duello” trae Charmal, unabionda, alta, con un seno prosperoso e un corpo eccezionale. Charmal indossava sempre abiti che fasciavano le sue sinuose curve.