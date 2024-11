Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Fitto e il discorso in inglese in Europa: “Sono stato bravissimo, ai op tu pas…”. L’imitazione è da ridere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizioveste i panni di Raffaelealle prese con l’esame di maturità. La gag è nata dopo la “performance” del commissario in pectore italiano in, quando è intervenuto in audizione e per 15 minuti ha letto un testo in.“Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”L'articoloe ilinin: “, ai op tu pas.”.è daproviene da Il Fatto Quotidiano.